قمة بوتين أردوغان في موسكو والعين على سوريا

يبحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء ملفات الأزمة السورية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، الذي سيصل إلى موسكو في أول زيارة خارجية له في العام الجديد.

وقال الناطق الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن الزعيمين يعتزمان بحث العلاقات الروسية التركية، وإيلاء قدر كبير من الاهتمام للشؤون السورية "من منظار العلاقات الثنائية الروسية التركية".

وذكر يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي في تصريحات صحفية، أن الزعيمين سيبحثان الوضع في سوريا في ضوء قرار الولايات المتحدة سحب قواتها من هناك.

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وأشار إلى أن القمة ستولي اهتماما خاصا لسير تنفيذ الاتفاقات الروسية التركية حول إدلب، وستبحث سبل عقد قمة روسية تركية إيرانية جديدة حول التسوية السورية في إطار عملية أستانا، عرضت موسكو استضافتها، على أن يحدد موعد عقدها في وقت لاحق.

وأعلن أردوغان أنه ينوي أن يبحث مع بوتين مسألة إعلان منطقة آمنة في الشمال السوري، مؤكدا أن أنقرة لن تسمح بتحول تلك المنطقة إلى "مستنقع جديد" معاد لبلاده، في إشارة إلى شمال كردستان العراق، حيث مقاتلو حزب العمال الكردستاني المصنف إرهابيا في تركيا.

المصدر: وكالات