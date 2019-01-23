تساؤلات حول دوافع مقاطعة السعودية للدجاج البرازيلي

نشر موقع i24NEWS الإسرائيلي مادة تحت عنوان: "هل إلغاء السعودية اعتماد 33 شركة لحوم برازيلية يكمن في نية البرازيل نقل سفارتها إلى القدس؟".

وذكر الموقع الإسرائيلي أن السعودية ألغت تراخيص توريد 33 مدجنة برازيلية منتجاتها للسعودية لأسباب فنية، ما تسبب في انخفاض أسهم أكبر شركة مصدرة للدواجن البرازيل بنحو 5%.



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ونقل المصدر عن رابطة برازيلية مختصة بتجارة اللحوم إن "السعودية، أكبر مشتر للدواجن الطازجة ومنتجاتها المصنعة، ستبقي على تراخيص 25 مصنعا للدواجن في البرازيل".

وقالت صحيفة "فولها دي ساو باولو" في وقت سابق إن الخطوة السعودية ربما يكون لها علاقة بنية الحكومة البرازيلية نقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.

أما صحيفة "سبق" الإلكترونية السعودية، فقد أوردت هذا النبأ تحت عنوان "بعد إعلان البرازيل نقل سفارتها إلى القدس... السعودية توقف استيراد الدجاج البرازيلي".

ونقلت الصحيفة عن رابطة البروتين الحيواني المسؤولة عن تجارة اللحوم بالبرازيل قولها إن "الإجراء السعودي يعود لأسباب فنية، وأنه جار اتخاذ إجراء تصحيحي لاستعادة التراخيص".

وذكرت صحيفة "سبق" نقلا عن صحيفة برازيلية أن "السعودية أبلغت الحكومة البرازيلية بالحظر رسميا، وأنه من الأسباب المتوقعة لهذا الإجراء وجود ملاحظات على بعض آلات تعبئة اللحوم، كما أن السعودية تعمل لتشجيع إنتاج الدواجن محليا".

كما تطرقت الصحيفة السعودية إلى شكوك صحيفة "فولها دي ساو باولو" في أن أحد أسباب التحرك السعودي قد يكون إعلان البرازيل عن رغبتها في نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس.



المصدر: i24NEWS + سبق