 
مباشر

اندلاع حريق في أحد فنادق الرياض وإجلاء نزلائه (صور)

أخبار العالم العربي

اندلاع حريق في أحد فنادق الرياض وإجلاء نزلائه (صور)
Reuters
الرياض
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lcws

أخمدت فرق الدفاع المدني بمدينة الرياض في السعودية اليوم الأربعاء حريقا اندلع في فندق بحي العليا، وأخلت نزلاءه البالغ عددهم 167.

ونشرت مديرية الدفاع المدني السعودي على صفحتها في "تويتر" أن "مدني الرياض يخلي 167 شخصا ويخمد حريقا اندلع في القسم الصحي لفندق بحي العليا، نتج عنه إصابة أربعة أشخاص بحالة اختناق بسيط تم علاجهم بالموقع ولا توجد وفيات، ولله الحمد".

المصدر: "مديرية الدفاع المدني السعودي"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

طفل يحتفل بشفائه من السرطان بالرقص على أغنية لمايكل جاكسون