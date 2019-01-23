اندلاع حريق في أحد فنادق الرياض وإجلاء نزلائه (صور)
Reuters
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أخمدت فرق الدفاع المدني بمدينة الرياض في السعودية اليوم الأربعاء حريقا اندلع في فندق بحي العليا، وأخلت نزلاءه البالغ عددهم 167.
ونشرت مديرية الدفاع المدني السعودي على صفحتها في "تويتر" أن "مدني الرياض يخلي 167 شخصا ويخمد حريقا اندلع في القسم الصحي لفندق بحي العليا، نتج عنه إصابة أربعة أشخاص بحالة اختناق بسيط تم علاجهم بالموقع ولا توجد وفيات، ولله الحمد".
مدني #الرياض يخلي ١٦٧ شخصاً و يخمد حريق إندلع في القسم الصحي لفندق بحي العليا، نتج عنه إصابة أربعة أشخاص بحالة اختناق بسيط تم علاجهم بالموقع، ولا يوجد وفيات ولله الحمد. pic.twitter.com/HtjqHH65FU— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) January 23, 2019
المصدر: "مديرية الدفاع المدني السعودي"
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