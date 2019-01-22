لبنان.. اعتقال عميل إسرائيلي حاول اغتيال قيادي في "حماس"

أعلن الجيش اللبناني عن إلقاء القبض على شخص اشترك في محاولة اغتيال القيادي بحركة "حماس"، محمد عمر حمدان، في مدينة صيدا، مؤكدا أن الموقوف اعترف بالعمل لصالح الاستخبارات الإسرائيلية.

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وأكد الجيش اللبناني، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، أن الموقوف يدعى حسين أحمد بتو وأنه "قام بعمليات الاستطلاع والرصد قبل تنفيذ عملية التفجير" الذي استهدف سيارة حمدان، وهو أحد الكوادر التنظيمية لـ"حماس" في منطقة صيدا، يوم 14 يناير من العام 2018.

وأضاف البيان أن الموقوف "اعترف بتشغيله من قبل جهاز الموساد التابع للعدو الإسرائيلي منذ العام 2014، وأنه التقى مشغّليه خارج لبنان وتسلم أعتدة وأجهزة إلكترونية خاصة بالرصد والتواصل".

كما اعترف بتو، بحسب البيان، بأنه "كُلّف بمهمة رصد المدعو حمدان اعتبارا من صيف 2017، وأنه حدد مكان إقامته، ورصد جميع تحركاته، ونقل المعلومات إلى مشغّليه ليصار إلى تنفيذ عملية التفجير من قبل مجموعة أخرى تمّ تحديدها بعد عملية التفجير المذكورة".

وأشار البيان إلى أن المتهم وبعد تنفيذ العملية، تلقى أمرا من جهاز الاستخبارات الإسرائيلي بمغادرة لبنان، وأقام لمدة ثلاثة أشهر خارج البلاد وعاد بناء على طلبهم.

نتيجة متابعة ملف محاولة اغتيال القيادي في حركة حماس محمد عمر حمدان بتاريخ ١٤ / ١ /٢٠١٨ في صيدا، تمكنت مديرية المخابرات من توقيف حسين أحمد بتو الذي قام بعمليات الاستطلاع والرصد قبل تنفيذ عملية التفجير.#الجيش_اللبناني#LebaneseArmyhttps://t.co/eG1d25aCeX — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) 22 января 2019 г.

المصدر: lebarmy.gov.lb