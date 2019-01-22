لأول مرة.. مصر تصدر بيض المائدة إلى البحرين

أعلنت نائبة وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية منى محرز، أن مصر فتحت باب تصدير بيض المائدة "الطازج" إلى دولة البحرين.

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وأضافت محرز أن أول شحنة من بيض المائدة "الطازج" مصدر للمنامة بلغت 360 ألف بيضة وجار الشحن، ويعد ذلك نجاحا للجهود التي تبذل للنهوض بقطاع الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.

وأوضحت نائبة وزير الزراعة، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أنه جار فتح أسواق جديدة لتصدير بيض المائدة إلى العديد من الدول الأخرى، مؤكدة أن مصر أصبحت سوقا قوية في إنتاج الدواجن بفضل جهود المنتجين والقطاعات المختلفة في الدولة والتزام المربين بقواعد الأمان الحيوي بالمزارع ومتابعة سلسلة الإنتاج.

وأشارت إلى أن فتح أسواق جديدة لتصدير منتجات الدواجن يساهم في زيادة الدخل القومي، ونواصل فتح الأسواق الأخرى من خلال الزيارات المتبادلة والتعاون المشترك بين البلدان العربية والأفريقية.

ولفتت محرز إلى أن لدى مصر اكتفاء ذاتيا من بيض المائدة بإنتاج يبلغ 12 مليار بيضة سنويا مطابق لكافة الاشتراطات والمعايير الصحية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية