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العراق يحبط تهريب أغنام من سوريا ومخدرات من الأردن

أخبار العالم العربي

العراق يحبط تهريب أغنام من سوريا ومخدرات من الأردن
Globallookpress
أرشيف
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أعلن حرس الحدود في محافظة الأنبار العراقية إحباط محاولة لتهريب 500 رأس غنم من سوريا، فضلا عن ضبطه شحنات من المخدرات قادمة من الأردن.

وقال اللواء الركن عمار الكبيسي: "قبل يومين، استطعنا إحباط تهريب 500 رأس غنم من الجانب السوري إلى الجانب العراقي غربي محافظة الأنبار، وتم تحويلها إلى مضبطة جمركية".

وأشار الكبيسي إلى أن "اللواء السادس لحرس الحدود على القطاع الأردني نجح في إيقاف بين ثلاث إلى أربع شحنات من المخدرات"، وأنه تم إحالة المهربين إلى الجهات القضائية المعنية.

المصدر: السومرية

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