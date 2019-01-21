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مصر.. تجديد حبس ابنة خيرت الشاطر و5 آخرين بتهمة الإرهاب

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مصر.. تجديد حبس ابنة خيرت الشاطر و5 آخرين بتهمة الإرهاب
Reuters Al Youm Al Saabi
القيادي في جماعة "الإخوان المسلمين" خيرت الشاطر
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جددت نيابة أمن الدولة العليا في مصر حبس عائشة خيرت الشاطر، ابنة القيادي في جماعة "الإخوان المسلمين"، و5 آخرين، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في قضية إرهاب.

ووجهت النيابة العامة إلى المجموعة المذكورة من الأشخاص اتهامات "مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الهدف منه ارتكاب جريمة إرهابية".

وتضم مجموعة المتهمين كلا من عائشة خيرت الشاطر، وزوجها محمد أبو هريرة، بالإضافة في إلى هدى عبدالمنعم وبهاء عودة وأحمد الهضيبي ومحمد الهضيبي.

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وجدير بالذكر أن عائشة خيرت الشاطر تم توقيفها مع عدد من الأشخاص الآخرين في أوائل نوفمبر الماضي.

ويجري التحقيق معهم في تهمة "الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون والتحريض ضد الدولة".

المصدر: اليوم السابع

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