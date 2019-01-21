السعودية سوق السماعات اللاسلكية الأكبر في المنطقة

يتوقع أن يتجاوز سوق السماعات اللاسلكية في السعودية، أكثر من 130 مليون دولار، بسبب الإقبال الكبير من السكان على استخدام هذا النوع من الأجهزة.

وأشارت تقارير اقتصادية، إلى أن سوق السماعات اللاسلكية، نما وفق معدل انتشار الإنترنت في الشرق الأوسط، وخاصة في السعودية، وتليها الإمارات.

وعزت التقارير، النمو إلى الانتشار القوي للإنترنت، وارتفاع مبيعات الأجهزة الذكية في المملكة، الأمر الذي أسهم في صعود المبيعات، حيث شكلت المملكة السوق الأكبر في المنطقة.

ويشير مدير الأبحاث بشركة "TechSci"، كاران تشيتشي، إلى أنه "في الشرق الأوسط وإفريقيا سترتفع مبيعات السماعات الذكية لأكثر من 890 مليون دولار بحلول عام 2023".

وأضاف، أن "السوق في السعودية وصل عام 2017، إلى 81 مليون دولار، وسيشهد خلال الأعوام القليلة المقبلة ارتفاعا كبيرا يصل إلى 130 مليون دولار".

المصدر: سبق