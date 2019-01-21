القضاء على إرهابيين اثنين خطيرين في درنة بليبيا (صور)

أعلنت غرفة عمليات "الكرامة" التابعة للمشير خليفة حفتر، تمكن الوحدات العسكرية التابعة لغرفة عمليات عمر المختار في درنة والقوة المساندة من القضاء على إرهابيين اثنين.

وأكدت مصادر مطلعة، أن "الوحدات العسكرية تمكنت من القضاء على كل من عمر جمعة الشعلالي، ومحمد الطشاني، في عملية نوعية، في وقت متأخر من الليلة الماضية ".

RT

وأضافت، أن "المذكورين من أخطر العناصر الإرهابية المختبئة في حي المدينة القديمة بدرنة".

RT

وبدأ المشير خليفة حفتر، عملية عسكرية في بنغازي ضد تنظيم "أنصار الشريعة" وحلفائه من قوات "مجلس شورى ثوار بنغازي" أطلق عليها اسم "عملية الكرامة" في مايو عام 2014.

وفي وقت لاحق من العام ذاته تبني عملية الكرامة بوصفها عملية للجيش النظامي الليبي.

وأصدر مجلس النواب المجتمع في طبرق قرارا في نوفمبر من العام ذاته، بإعادة خليفة حفتر وقائد قواته الجوية صقر الجروشي إضافة إلى 15 ضابطا آخر إلى الخدمة العسكرية في صفوف الجيش.

المصدر: RT