أسماء الأسد تشارك أطفالا صما في أول لحظة تواصلهم مع العالم الخارجي (فيديو + صور)

زارت سيدة سوريا الأولى أسماء الأسد أطفالا خضعوا لعملية زراعة الحلزون وذويهم في جمعية "آمال" لإعادة تأهيل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

ونشرت صفحة الرئاسة السورية على "فيسبوك" صورا وفيديو للسيدة أسماء أثناء زيارتها لـ"آمال".

وأشارت الرئاسة السورية إلى أن عشرة أطفال جدد بينهم ثلاثة توائم ودعوا الصمت اليوم وأصبحوا، بفضل برنامج زراعة الحلزون في "آمال" الذي يحمل شعار "أنا أسمع.. أنا أتكلم.. أنا موجود"، قادرين على السمع.

وأكدت السلطات السورية أن 85 طفلا من دمشق وريفها ودرعا والسويداء وحمص واللاذقية وطرطوس وحماة وحلب والقنيطرة، استفادوا من البرنامج منذ انطلاقه وحتى الآن.

المصدر: RT