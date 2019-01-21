القاهرة.. سيدة تذبح طفلها بسبب خلافات أسرية

كشفت الشرطة المصرية عن غموض جريمة بشعة في حي الأزبكية أكثر المناطق عراقة في مصر، بعدما قامت ربة منزل بذبح طفلها جراء خلافات مع زوجها.

إقرأ المزيد

وأكدت التحقيقات التي أجرتها مباحث قسم شرطة الأزبكية مع المتهمة بذبح طفلها داخل فندق شهير بدائرة القسم التفاصيل الكاملة بشأن الواقعة، إذ تبين وجود خلافات زوجية بين المتهمة وزوجها وهددها بأخذ الطفل والسفر إلى الإسكندرية والانفصال عنها.

واعترفت المتهمة في التحقيقات أنها قررت التخلص من الطفل انتقاما من زوجها، ولعدم انتقاله للعيش معه والسفر به بعيدا عنها، فاختمرت في ذهنها فكرة حجز الفندق والتخلص منه بداخله.

بسؤال العاملين، أكدوا أن القتيل كان بصحبة والدته، وأثناء تفقد الغرف عثروا على جثته بها جرح ذبحي في الرقبة، فضلا عن عدة طعنات في جسده وببحثهم عن والدته، لم يجدوها.

المصدر: وسائل إعلام مصرية