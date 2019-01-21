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مبعوث الأمم المتحدة في صنعاء مجددا لإنقاذ اتفاق الحديدة

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مبعوث الأمم المتحدة في صنعاء مجددا لإنقاذ اتفاق الحديدة
Reuters FABRICE COFFRINI
مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث
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بدأ مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث ثاني زياراته لصنعاء في شهر يناير، للدفع قدما نحو تطبيق الاتفاق الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي في السويد حول الهدنة في الحديدة.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول في مطار العاصمة اليمنية الخاضعة لسيطرة جماعة "أنصار الله" الحوثية، قوله إن غريفيث وصل إلى المطار قرابة الساعة 13:30 بالتوقيت المحلي (10:30 بتوقيت غرينتش).

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وأوضح مصدر في الأمم المتحدة أن غريفيث يزور صنعاء من أجل "العمل على التنفيذ السريع لاتفاق الحديدة"، من دون أن يحدّد مدة إقامة المسؤول الدولي في العاصمة اليمنية وما إذا كان ينوي زيارة الحديدة.

وقد تعرض الأسبوع الماضي موكب بعثة الأمم المتحدة المكلفة بمراقبة الهدنة في الحديدة، لإطلاق نار في المدينة اليمنية، من دون وقوع إصابات.

المصدر: أ ف ب

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