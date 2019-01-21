خمسة قتلى بتفجير سيارة قادها انتحاري واستهدفت رتلا أمريكيا شرقي سوريا

ذكرت وسائل إعلام أن تفجيرا استهدف بسيارة مفخخة اليوم رتلا أمريكيا يرافقه مسلحون أكراد في ريف الحسكة الجنوبي، مما أدى إلى سقوط خمسة قتلى لم يعرف إن كانوا أمريكيين أم أكرادا بعد.

وقال ناشطون إن الانفجار استهدف حاجزا للوحدات الكردية خلال مرور دورية للتحالف الدولي في منطقة الـ47 غربي الشدادي بريف الحسكة الجنوبي.

من جهتها قالت وكالة "هاوار" إن سيارة مفخخة انفجرت اليوم الاثنين في الشدادي واستهدفت حاجزا لـ"قوى الأمن الداخلي" هناك وأن الأضرار اقتصرت على الماديات.

وأضافت الوكالة نقلا عن مصادر محلية أن التفجير نفذه انتحاري قاد سيارة مفخخة من نوع هيونداي، وأن عناصر الحاجز شكوا في أمره وحاولوا إيقافه.

#عاجل || تنظيم الدولة يستهدف بسيارة مفخخة رتلاً للقوات الأمريكية في منطقة ال٤٧ غربي #الشدادي في #الحسكة. — Step News Agency (@Step_Agency) 21 января 2019 г.

مصادر أهلية: انفجار في ريف الحسكة الجنوبي — Syrian Reporters _ مراسلون سوريون (@SyrianReporters) 21 января 2019 г.

#الحسكة

انفجار عنيف يستهدف رتل لقوات الأمريكية في منطقة ال٤٧ غربي الشدادي واحتراق بعض الاليات وتحليق مكثف لطيران الحربي بعد الأنفجار .. — الطريق (@9rgc7sTp3XrlvAp) 21 января 2019 г.

#الحسكة#عاجل

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عربة مفخخة تضرب رتل للجيش الأميركي على طريق #الحسكة - الشدادي — شبكة منبج مباشر ‎Manbaij live network (@messinm21) 21 января 2019 г.

المصدر: وكالات