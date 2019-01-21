نشطاء سوريون يتداولون المواقع والمناطق التي استهدفتها الغارات الإسرائيلية

تناقل نشطاء التواصل الاجتماعي المواقع التي استهدفتها الغارات الإسرائيلية فجر الاثنين في مناطق متفرقة بمحيط دمشق وريفها والسويداء ودرعا والقنيطرة جنوبي سوريا.

وذكر موقع "السويداء 24" أن الطائرات الإسرائيلية استهدفت 4 مواقع عسكرية تابعة للجيش السوري مخلفة خسائر مادية وبشرية، منها مطار الثعلة العسكري، وكتيبة الرادار في ريف غرب السويداء، ونقطة رادار للجيش في تل قينة شرقي بلدة الكفر، ورادار تل الصحن شرقي بلدة ملح.

كما تناقل النشطاء استهداف الغارات لمواقع عسكرية في ريف درعا، ومنها اللواء 38 في صيدا واللواء 112 بمدينة ازرع، ومواقع في ريف القنيطرة الشرقي.

هيدا إلي كنت خايفة منو..



ملحق - شهيد من #الجيش_السوري وعدد آخر من الجرحى بعد استهداف الطيران الإسرائيلي للواء 38 في #درعا — Zena Karam ✝️ (@Zeina13523052) 21 января 2019 г.

أما في دمشق ومحيطها، فأكد رواد المواقع، أن الغارات استهدفت مواقع للجيش في المزة ومطار دمشق الدولي والكسوة وجمرايا والطيبة وصحنايا والديماس وقطنا.

صخرالدين

غارات الصهيوني تستهدف مواقع إيرانية في كل من جبل المانع في الكسوة والبحوث العلمية في جمرايا ومحيط مطار دمشق الدولي ومطار ومنطقة الديماس ومنطقة صحنايا ومحيط مطار الثعلة العسكري بريف السويداء الغربي

وقصف صاروخي يستهدف مواقع بريف درعا الغربي وريف القنيطرة الشرقي — قتيبة صخرالدين (@MhamadMk) 21 января 2019 г.

مبدئياً:



فشل الطيران الإسرائيلي في استهداف كلّ من مطار دمشق، مطار الثعلة العسكري بريف السويداء الغربي، موقع عسكري في الديماس بمحيط دمشق، مركز البحوث العلمية في جمرايا وموقع في محيط صحنايا.



نجح باستهداف مخزن سلاح... https://t.co/VIB9dhrpHi — Nariman Mansour (@NariMansour07) 21 января 2019 г.

وكانت الدفاعات الجوية السورية قد تصدت فجر الاثنين للمرة الثانية خلال أقل من 24 ساعة لغارات جوية وصاروخية شنتها طائرات إسرائيلية استهدفت جنوب العاصمة دمشق، واستطاعت إسقاط عشرات الصواريخ المهاجمة.

من جهتها أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن الدفاعات الجوية السورية دمرت أكثر من 30 صاروخا وقنبلة إسرائيلية موجهة، مشيرة إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل 4 عسكريين سوريين وإصابة 6 آخرين.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي