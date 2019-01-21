صحيفة سعودية تعلق على حديث أردوغان عن "ميراث الأجداد"!

رأت صحيفة "سبق" الإلكترونية السعودية، أن حديث الرئيس التركي مؤخرا عن "ميراث الأجداد" بدءا من آسيا الوسطى مرورا بأعماق أوروبا وانتهاء بجزيرة سواكن بالسودان، يفضح "أطماع" أروغان.

وذكرت الصحيفة، أن العبارة التي قيلت "جملة عفوية أطلقها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كشفت عن أطماعه بعد عقود من سقوط الدولة العثمانية، قائلا إنه سيتشبث بها".

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وأوردت صحيفة "سبق" مقتطفات مما صرح به أردوغان خلال اجتماع أمس الأول بمرشحي حزب العدالة والتنمية للانتخابات المحلية المقبلة في مارس، لافتة إلى قوله: "نتشبث بميراث الأجداد في كل مكان، بدءا من آسيا الوسطى وأعماق أوروبا، إلى جزيرة سواكن في السودان، ولهذا أيضا نستميت في الدفاع عن قضية القدس".

كما لفتت إلى أن أردوغان، أشار أيضا بهذه المناسبة إلى أن "الأتراك يهتمون كثيرا بمكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، وبقية المدن التي هي رمز للحضارة الإسلامية".

وقالت الصحيفة إن الرئيس التركي لم "يفوت الفرصة" وتطرق إلى بعض الجهات التي "تسعى دوما لعرقلة تركيا في تحقيق أهدافها الكبرى"، واعتبر أن "بعض هؤلاء دمى في هذه اللعبة بإرادتهم، فيما البعض الآخر قام بذلك عن جهل".

وفيما رأت الصحيفة أن أردوغان "لا يتوقف عن محاولات التوسع في دول المنطقة عبر استغلال (تقارب أيديولوجي) مع جماعات يوفر لها الدعم خارج حدود بلاده، ذكرت أن الرئيس التركي كان "تجوّل في جزيرة سواكن، التي تقع على الساحل الغربي للبحر الأحمر، كما تعهد بإعادة بنائها، خلال زيارته للسودان في ديسمبر 2017".

وأفادت "سبق" في هذا السياق كذلك بأن جزيرة سواكن السودانية تقع "على الساحل الغربي للبحر الأحمر، وهي واحدة من أقدم الموانئ في إفريقيا، واستخدمها الحجاج الأفارقة قديماً لأجل الحج إلى مكة المكرّمة، كما استفاد العثمانيون بدورهم من موقعها الإستراتيجي".

المصدر: سبق