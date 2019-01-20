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أردوغان يبلغ ترامب استعداد تركيا لتولي حفظ الأمن في منبج السورية

أخبار العالم العربي

أردوغان يبلغ ترامب استعداد تركيا لتولي حفظ الأمن في منبج السورية
RT
الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والأمريكي دونالد ترامب
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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنظيره الأمريكي دونالد ترامب، استعداد بلاده لتولي مهمة حفظ الأمن في مدينة منبج السورية، عقب انسحاب الجنود الأمريكيين منها.

ونقلت "الأناضول"، عن مكتب الرئيس التركي، أن أردوغان وترامب اتفقا بشأن القضاء على المجاميع المتبقية من تنظيم "داعش" في سوريا، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحيلولة دون عودته.

يتبع..

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