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الأناضول: أردوغان يبلغ ترامب استعداد تركيا لتولي حفظ الأمن في منبج السورية

أردوغان يخاطب قوات "غصن الزيتون" في الذكرى السنوية الأولى من انطلاقها

أخبار العالم العربي

أردوغان يخاطب قوات
AFP ADEM ALTAN
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن ما تقوم به تركيا في منطقة عفرين السورية ضد "الإرهاب" سيكون له "مكانة محورية" في ذاكرة الأتراك.

وأكد أردوغان خلال مخاطبته، عبر اتصال مرئي، عسكريين شاركوا في العملية، أنه لا يمكن نسيان ما أسماه "النضال المبارك" الذي جرى خلال غصن الزيتون ضد "الإرهاب"، متابعا "عمليتنا هذه ستتواصل دون أي توقف سواء في عفرين أو جرابلس أو الباب، وسنضمن لجميع أشقائنا السوريين استنشاق الحرية في أقرب وقت".

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وأضاف أن "تركيا هي ضامنة وحدة الأراضي السورية، ولن تسمح على الإطلاق بحدوث تقسيم في سوريا"، مضيفا أن الجيشين التركي و"السوري الحر" سيواصلان عملياتهما المشتركة.

المصدر: الأناضول

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