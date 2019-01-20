 
مباشر

الدفاع الروسية: الجيش السوري صد هجوما جويا إسرائيليا على مطار دمشق

أخبار العالم العربي

الدفاع الروسية: الجيش السوري صد هجوما جويا إسرائيليا على مطار دمشق
Sputnik Alexander Vilf
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lchp

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم شنته 4 مقاتلات إسرائيلية من نوع F-16 على مطار دمشق الدولي اليوم الأحد، وأسقطت 7 صواريخ معادية.

وأشار ممثل المركز الوطني لإدارة الدفاع في موسكو إلى أن الطائرات الإسرائيلية أطلقت صواريخ موجهة على سوريا من أجواء المتوسط.

إقرأ المزيد
الدفاعات السورية تصدّ هجوما إسرائيليا عن جنوبي البلاد

وأوضح أن منظومات الصواريخ المضادة للطائرات "بانتسير" و"بوك" السورية دمرت 7 صواريخ إسرائيلية، وأن البنية التحتية للمطار السوري المستهدف لم تتضرر جراء الغارة، كما أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو دمار.

وفي وقت سابق أعلنت وكالة "سانا" السورية نقلا عن مصدر عسكري سوري، أن الدفاعات الجوية السورية صدّت اليوم  عدوانا إسرائيليا كان يستهدف جنوبي البلاد.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر.. احتجاجات في اليونان ضد اتفاق لتغيير اسم مقدونيا