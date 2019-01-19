فرق إنقاذ: مخاوف من غرق نحو 120 مهاجرا بانقلاب قاربهم المطاطي قبالة سواحل ليبيا

نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن فرق إنقاذ مخاوفها من موت نحو 120 مهاجرا غير شرعي غرقا، بانقلاب قاربهم المطاطي قبالة سواحل ليبيا.

وأوضحت صحيفة "ذي نيويورك تايمز" أن 3 مهاجرين نجوا في الحادث، وهم سودانيان وغامبي، قالوا لفرق إنقاذ إيطالية نقلتهم لجزيرة لامبيدوزا، إن بقية المهاجرين وعددهم 117 شخصا غرقوا في مياه المتوسط.

وأكد الناجون أن معظم المهاجرين الذين كانوا على متن القارب المنكوب هم من السودان ودول غرب إفريقيا، وبينهم قرابة 10 نساء وطفلان.

وأضافوا أن قاربهم انطلق من ساحل مدينة القره بوللي، غربي طربلس وبدأ بالغرق بعد نحو 10 ساعات من الانطلاق.

يتبع..