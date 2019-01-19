المتحدث باسم القمة العربية في بيروت يعلن مشاركة أمير قطر فيها

أعلن الناطق الرسمي باسم القمة العربية التنموية رفيق شلالا أن الرئاسة اللبنانية تبلغت أن أمير قطر تميم بن حمد سيشارك في القمة المنعقدة في بيروت.

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وقال المتحدث رفيق شلالا إن الرئاسة اللبنانية تبلغت أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني سيصل إلى لبنان غدا الأحد لترؤس وفد بلاده إلى القمة.

وكان أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني قد تلقى اتصالا هاتفيا مساء الجمعة من الرئيس اللبناني ميشال عون، جرى خلاله استعراض أبرز الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي ستعقد في مدينة بيروت الأحد مرحبا بمشاركة الأميرحمد في القمة.

كما جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق تطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وشهدت العاصمة اللبنانية بيروت وصول الوفود العربية للمشاركة في القمة الاقتصادية، بتمثيل خجول من قبل تلك الدول، وغياب ملحوظ للزعماء العرب، إذ اقتصرت على حضور 3 فقط من رؤساء الدول العربية الـ22 في القمة وهي الصومال وموريتانيا وقطر.

المصدر: وكالات