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الجيش الإسرائيلي: قبضنا على عنصر من "حماس" بعد تسلله من غزة

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الجيش الإسرائيلي: قبضنا على عنصر من
Reuters Ammar Awad
عناصر من الجيش الإسرائيلي - أرشيف
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أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اعتقال فلسطيني اجتاز السياج الأمني من شمال قطاع غزة، مبينا أنه ناشط من حركة "حماس".

وكتب أدرعي على صفحته في "تويتر"، أن "التحقيق الأولي الذي أجرته قوات الأمن مع المشتبه فيه الذي اجتاز السياج الأمني من شمال قطاع غزة اتضح أنه ناشط في منظمة حماس الإرهابية".


وأضاف، أنه "تم اعتقال المخرب فور اجتيازه السياج حيث كان تحت مراقبة القوات"، وأشار إلى أن المتسلل قام بتسليم نفسه للقوات الأمنية لحظة اجتيازه السياج.

وكتب في تغريدة أخرى، أن "قوات الأمن نقلت المشتبه به، وأجرت التحقيق معه"، مؤكدا أن الشخص لم يكن مسلحا.

المصدر: RT

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