الجيش الإسرائيلي: قبضنا على عنصر من "حماس" بعد تسلله من غزة

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اعتقال فلسطيني اجتاز السياج الأمني من شمال قطاع غزة، مبينا أنه ناشط من حركة "حماس".

وكتب أدرعي على صفحته في "تويتر"، أن "التحقيق الأولي الذي أجرته قوات الأمن مع المشتبه فيه الذي اجتاز السياج الأمني من شمال قطاع غزة اتضح أنه ناشط في منظمة حماس الإرهابية".

#كشف_النقاب: في التحقيق الأولي الذي أجرته قوات الأمن مع المشتبه فيه الذي اجتاز #السياج_الأمني من شمال قطاع #غزة اتضح انه ناشط في منظمة #حماس الإرهابية.

لقد تم اعتقال المخرب فور اجتيازه السياج حيث كان تحت مراقبة القوات ولحظة اجتيازه قام بتسليم نفسه للقوات التي وصلت الى المكان — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 18, 2019



وأضاف، أنه "تم اعتقال المخرب فور اجتيازه السياج حيث كان تحت مراقبة القوات"، وأشار إلى أن المتسلل قام بتسليم نفسه للقوات الأمنية لحظة اجتيازه السياج.

اعتقلت قوات #جيش_الدفاع مشتبه فيه اجتاز السياج الامني من شمال قطاع #غزة الى داخل #إسرائيل. تم اعتقال المشتبه فيه بالقرب من نقطة التسلل وتم نقله للتحقيق. المشتبه فيه لم يكن مسلحًا — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 18, 2019

وكتب في تغريدة أخرى، أن "قوات الأمن نقلت المشتبه به، وأجرت التحقيق معه"، مؤكدا أن الشخص لم يكن مسلحا.

المصدر: RT