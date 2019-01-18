أردوغان يلتقي وفدا أمريكيا في القصر الرئاسي برئاسة السيناتور غراهام

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، وفدا أمريكيا برئاسة السيناتور ليندسي غراهام، في القصر الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

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واستغرق اللقاء ساعتين ونصف الساعة، بعيدا عن وسائل الإعلام.

وحضر اللقاء من الجانب التركي وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون.

ويعد السيناتور الأمريكي غراهام أبرز مهاجمي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في أعقاب التحقيقات حول جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي.

وانتقد السيناتور ليندسي غراهام وزير الدفاع ماتيس ووزير الخارجية مايك بومبيو، لرفضهما ربط ولي العهد السعودي بعملية قتل خاشقجي في قنصلية المملكة في اسطنبول في 2 أكتوبر الماضي.

وندد ماتيس مرارا بعملية القتل، ودعا إلى محاسبة المسؤولين، لكنه أصر على عدم وجود أي دليل قاطع يشير إلى تورط الأمير محمد بن سلمان بعملية قتل خاشقجي.

وعلق غراهام قائلا: "ليس هناك دليل قاطع، هناك منشار قاطع"، في إشارة إلى التفاصيل المروعة التي تحدثت عن تقطيع مختص في التشريح جثة خاشقجي بمنشار.

المصدر: وكالات + RT