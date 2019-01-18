العثور على جثة فتاة أردنية في اسطنبول

أعلنت الخارجية الأردنية، أنه تم العثور اليوم على جثة شابة أردنية فقدت في مدينة اسطنبول التركية.

وقال مدير العمليات في الخارجية الأردنية: "السلطات التركية المختصة أبلغت سفارة عمان في أنقرة بالعثور على جثة في مدينة اسطنبول، تم التحقق بأنها تعود لمواطنة أردنية".

وأضاف: "الوزارة تتابع عبر سفارتها في أنقرة، وبالتنسيق مع السلطات التركية المختصة القضية، ومركز العمليات مستمر بالتنسيق مع الأجهزة المختصة في الأردن وأنقرة في التحقيق بملابسات الحادث".

المصدر: الغد الأردني