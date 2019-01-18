الجبير: هذا ما تعلمته من سعود الفيصل

تذكّر وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي الراحل سعود الفيصل، وقال إنه تعلم منه الكثير.

وأضاف الجبير ردا عن سؤال حول ما تعلمه من الأمير الراحل سعود الفيصل: "تعلمت منه الصبر وأن أضع نفسي في موقع الطرف الآخر، وكذلك القراءة والاطلاع والتحضير المسبق، لقد كان نموذجا للإخلاص والتفاني في كل لحظة من حياته".

وتوفى الفيصل بعد شهرين من تركه منصب وزير الخارجية الذي ظل يشغله أربعين عاما منذ 1975، ليصبح أقدم وزير خارجية في العالم حيث عاصر أربعة ملوك سعوديين.

المصدر: عكاظ