بالفيديو.. قطر تخرج الدفعة الأولى من طلاب كلية الشرطة

شهدت قطر حفل تخريج الدفعة الأولى من الطلبة المرشحين بكلية الشرطة التابعة لوزارة الداخلية، بحضور أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في مقر الكلية بمنطقة السيلية.

وشهد الحفل تخرج الدفعة الأولى من طلاب الكلية والبالغ عددهم 108 طلاب، منهم 23 من دول أخرى، حيث ردد المتخرجون قسم التخرج، معاهدين على "احترام القانون والالتزام به، والعمل بشرف وأمانة في خدمة الدولة والأمير".

وحضر الحفل عدد من المسؤولين القطريين ورؤساء البعثات الدبلوماسية في الدولة، وكبار الضباط ومسؤولين من الدول المشاركة.

وقام أمير قطر الشيخ تميم بتكريم الطلبة الأوائل والمتفوقين في عدة مجالات في الدورة.

وشكل خريجو الدفعة من غير القطريين، طلابا من الكويت والأردن وفلسطين بالإضافة إلى اليمن.

المصدر: بوابة الشرق