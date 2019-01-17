السيسي يبحث الأمن القومي والعلاقات الثنائية مع سيلفا كير في قصر الاتحادية

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، العلاقات مع رئيس جنوب السودان سيلفا كير، ودعم مصر لحكومة جنوب السودان في تحقيق السلام والاستقرار كامتداد للأمن القومي المصري.

وأشار الرئيس المصري إلى حرص بلاده على دفع التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وإعادة إحياء العديد من المشروعات المصرية المتواجدة هناك أو تدشين مشروعات جديدة، بالإضافة إلى نقل الخبرات المصرية وتوفير الدعم التقني وبرامج بناء القدرات في عدد من القطاعات كالتعليم والصحة والزراعة والري.

من جانبه؛ أعرب سيلفا كير عن تقدير بلاده لعلاقات التعاون الوثيقة مع مصر، مشيدا بالجهود المصرية للمساهمة في حل جذور الصراع في جنوب السودان وتوفير المساعدات الإنسانية، وكذا محورية الدور المصري في دعم الاستقرار بالقارة الأفريقية، ما أهلها لقيادة دفة الاتحاد الأفريقي خلال عام 2019.

المصدر: RT