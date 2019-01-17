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الاستخبارات الروسية: سنتابع عن كثب انسحاب واشنطن من سوريا

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الاستخبارات الروسية: سنتابع عن كثب انسحاب واشنطن من سوريا
Sputnik
رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، سيرغي ناريشكين
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أعلن رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين، أن روسيا ستراقب عن كثب تنفيذ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب القوات الأمريكية من سوريا.

وقال لوكالة نوفوستي: "نحن نراقب هذه العملية عن كثب وهذا قرار صحيح من جانب الإدارة الأمريكية، لأن وجود الجيش الأمريكي في سوريا غير قانوني وفيه انتهاك لمعايير القانون الدولي. سنرى لاحقا، مدى سرعة تنفيذ قرار الرئيس الأمريكي".

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ومن المقرر سحب 2000 عسكري أمريكي من سوريا، وفقا لقرار الرئيس ترامب الذي أعلن عنه في 19 ديسمبر الماضي.

 وفي وقت لاحق أشار ترامب إلى أنه لا يوجد هناك أي جدول زمني لسحب القوات من سوريا وشدد البيت الأبيض، على أن الانسحاب لا يعني انتهاء التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد "داعش".

المصدر: نوفوستي

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