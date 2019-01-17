 
مباشر

مصر.. ضبط 5 مسؤولين بقطاعين حيويين لتقاضي رشى

أخبار العالم العربي

مصر.. ضبط 5 مسؤولين بقطاعين حيويين لتقاضي رشى
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lbzi

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية في مصر، من ضبط 5 مسؤولين في الإدارة العليا بشركتي المشروعات البترولية (بتروجيت) والشركة المصرية للاتصالات بقطاع الإسكندرية والوجه البحري.

إقرأ المزيد
دار القضاء العالي في مصر
مصر.. الرقابة الإدارية تضبط قضايا فساد ضخمة وتسترد نحو 600 مليون جنيه

وتقاضى المسؤولون مبالغ مالية على سبيل الرشوة تقدر بحوالي 500 ألف جنيه من شخصين أصحاب إحدى شركات التوريدات العمومية والمقاولات.

وحسب بيان الهيئة، اليوم الخميس، فإن ذلك تم مقابل إسناد أعمال لعدد من المشروعات واستلامها وصرف قيمة تلك الأعمال.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مباشر.. بلغراد تستقبل بوتين بحفاوة وعلى الطاولة اتفاقيات هامة وعقود عسكرية على هامش زيارته إلى صربيا