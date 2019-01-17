مصر.. ضبط 5 مسؤولين بقطاعين حيويين لتقاضي رشى
Globallookpress
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تمكنت هيئة الرقابة الإدارية في مصر، من ضبط 5 مسؤولين في الإدارة العليا بشركتي المشروعات البترولية (بتروجيت) والشركة المصرية للاتصالات بقطاع الإسكندرية والوجه البحري.
وتقاضى المسؤولون مبالغ مالية على سبيل الرشوة تقدر بحوالي 500 ألف جنيه من شخصين أصحاب إحدى شركات التوريدات العمومية والمقاولات.
وحسب بيان الهيئة، اليوم الخميس، فإن ذلك تم مقابل إسناد أعمال لعدد من المشروعات واستلامها وصرف قيمة تلك الأعمال.
المصدر: RT
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