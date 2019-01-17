اعتقال المشتبه به بالتخطيط لاستهداف البيت الأبيض بقذيفة مضادة للدبابات

أعلنت النيابة الأمريكية عن اعتقال شاب من ولاية جورجيا يبلغ 21 عاما بتهمة التخطيط لاستهداف البيت الأبيض بقذيفة مضادة للدبابات ثم اقتحامه بالأسلحة والقنابل.

وقال بيونغ باك مدعي عام المنطقة الشمالية في جورجيا للصحفيين إن "حشر جلال، وهو من ضاحية كامينج في أتلانتا، اعتقل في مقاطعة جوينيت يوم الأربعاء ومثل أمام محكمة اتحادية في ولاية أطلنطا بموجب قضية قدمها مكتب التحقيقات الاتحادي".

ورجح المدعي العام أن المتهم كان ينوي مهاجمة البيت الأبيض وأهداف أخرى تتاح أمامه في منطقة واشنطن العاصمة وذلك باستخدام عبوات ناسفة بما فيها عبوة ناسفة يدوية الصنع وقذيفة مضادة للدبابات.

وتفيد شكوى جنائية بأن شخصا اتصل بالأجهزة الأمنية في مارس 2018 تقريبا ليقول إن جلال أصبح "متطرفا"، وفي 25 أغسطس عرض جلال سيارته للبيع فأظهر له مصدر تابع لمكتب التحقيقات الاتحادي رغبته في شرائها.

وجاء في الشكوى أن جلال أبلغ المصدر لاحقا بأنه "يرغب في تنفيذ هجوم في الولايات المتحدة على أهداف مثل البيت الأبيض وتمثال الحرية وأن الجهاد هو أفضل فعل في الإسلام".

وقال جلال خلال لقاء مع عميل سري من مكتب التحقيقات الاتحادي في ديسمبر إنه يريد إحداث أكبر قدر ممكن من الضرر ويتوقع أن "يستشهد" وطلب من العميل أن يحصل على الأسلحة والمتفجرات من أجل الهجوم على البيت الأبيض.

وأفادت الشكوى بأن جلال كان يعتزم الهجوم يوم الخميس بالتعاون مع العميل ومصدر مكتب التحقيقات الاتحادي.

وقال تايلر كروجر الضابط في مكتب التحقيقات الاتحادي: "اعتبر أنه يمكن لخطته استخدام القذيفة إيه-تي-4 وإحداث فتحة في البيت الأبيض أن تتيح دخول مجموعة كاملة من خلالها... كانت خطته الدخول والقضاء على أكبر عدد ممكن" من موظفي البيت الأبيض.

المصدر: "رويترز"