تحالف واشنطن الدولي يغير على شرقي سوريا

ذكرت وسائل إعلام محلية أن التحالف الدولي شن غارات مساء الأربعاء استهدفت الريف الشرقي لدير الزور، آخر جيب لتنظيم "داعش" الإرهابي شرقي سوريا.

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وذكر موقع "دير الزور24" أن طيران التحالف استهدف بلدة الباغوز ومواقع تابعة لـ"داعش" على أطراف بلدة السوسة في ريف دير الزور الشرقي.

وتأتي هذه الغارات بعد ساعات من تفجير استهدف مدينة منبج، وتسبب بمقتل 4 عناصر من التحالف الدولي وإصابة آخرين بجراح، بالإضافة إلى مقتل عدد آخر من المقاتلين المحليين في المدينة ومدنيين.

#فرات_بوست#دير_الزور الريف الشرقي :

غارات جوية من طيران التحالف الدولي تستهدف بلدة الباغوز فوقاني بريف مدينة البوكمال الواقعة تحت سيطرة "تنظيم الدولة" قبل قليل. — فرات بوست (@EuphratesPost) 16 января 2019 г.

وأشار "المرصد السوري لحقوق الإنسان" نقلا عن مصادر محلية إلى دخول وخروج عدد من الآليات العسكرية التابعة للتحالف الدولي إلى منطقة الجبة عند خطوط التماس واشتباكات مع "داعش" على الضفة الشرقية للفرات، لإخراج دفعة جديدة ممن تبقى من المدنيين وأقرباء عناصر التنظيم إلى مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية".

كما ذكر "المرصد" أن قوات "قسد" تمكنت من التقدم والسيطرة على الـ15 كم مربعة الأخيرة للتنظيم شرقي الفرات، وعلى كامل بلدة السوسة ومحيطها.

المصدر: وكالات