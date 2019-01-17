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سيناتور أمريكي: تصريحات ترامب أثارت حماس "داعش"

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سيناتور أمريكي: تصريحات ترامب أثارت حماس
AP
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اعتبر عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، أن قرار سحب القوات الأمريكية من سوريا قد "أثار حماس "داعش" هناك.

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وقال غراهام في جلسة للكونغرس في أعقاب إعلان التحالف الدولي مقتل جنود أمريكيين بتفجير منبج  الذي تبناه "داعش" شمالي سوريا: "ما يقلقني في تصريحات الرئيس ترامب هو أنها أثارت حماس العدو الذي نقاتله، وآمل في أن يفكر الرئيس مليا في ما هو مقبل عليه في سوريا".

وطالب غراهام الرئيس ترامب بـ"إعادة النظر في قراره سحب القوات الأمريكية من سوريا"، بعد تبني "داعش" هجوم منبج.

وقال: "كل أمريكي يريد عودة جنودنا إلى وطنهم، ولكن أعتقد أننا جميعا نريد أن نتأكد من أننا سنكون بأمان عند عودتهم".

المصدر: وكالات

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سيناتور أمريكي: ترامب ملتزم بخطة الانسحاب من سوريا