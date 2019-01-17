الخرطوم تشيد بمواقف أنقرة الداعمة للسودان

أشاد وزير الخارجية السوداني أسامة فيصل خلال لقائه وفدا برلمانيا تركيا يزور الخرطوم، بمواقف تركيا الداعمة للبلاد مؤكدا على ضرورة تطوير العلاقات بين البلدين.

ورحب فيصل بزيارة الوفد التركي الذي يترأسه رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان التركي فولكان بوزكير، مؤكدا على أن هذه الزيارة "أتت في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها".

وتمنى الوزير أن "تسهم الاتفاقات البرلمانية المقترحة بين البلدين في خلق مزيد من فرص التعاون".

بدوره، شدد رئيس الوفد التركي "على ضرورة تبادل الزيارات الرسمية على كافة المستويات".

ودعا رئيس البرلمان السوداني إبراهيم أحمد عمر خلال لقائه الوفد إلى وضع الاعتبارات التاريخية والسياسية والاقتصادية في الاجتماعات المشتركة بين بلاده وتركيا، للخروج برؤية لتطور العلاقات بين البلدين.

وتشهد العلاقات بين تركيا والسودان تطورا خلال العقدين الماضيين، وتحديدا منذ وصول حزب "العدالة والتنمية" إلى السلطة في تركيا عام 2002، حيث وضع خطة طموحة لتعزيز التواصل مع البلدان الإفريقية، كما تعمقت العلاقات بين البلدين منذ زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السودان في ديسمبر 2017.

والجدير بالذكر أن السودان يشهد احتجاجات منذ شهر ديسمبر الماضي على خلفية ارتفاع الأسعار ونقص السيولة النقدية وتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

المصدر: "الأناضول"