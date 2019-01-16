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المبعوث الأممي إلى سوريا: لقاءاتي في دمشق كانت بناءة

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المبعوث الأممي إلى سوريا: لقاءاتي في دمشق كانت بناءة
Reuters Omar Sanadiki
المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن في دمشق
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قال المبعوث الأممي الخاص إلى الشأن السوري، غير بيدرسن، إن لقاءات أجراها مع مسؤولين حكوميين في دمشق أثناء أولى زياراته إلى سوريا كانت بناءة.

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ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن المبعوث الأممي الجديد قوله، اليوم الأربعاء: أجرينا لقاءات بناءة واتفقنا على مواصلة اتصالات وثيقة في المستقبل".

وفي وقت سابق الأربعاء، أكد يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن بيدرسن يصل موسكو الأسبوع القادم، ليجري لقاءات عدة حول التسوية السورية.

ويوم 31 أكتوبر الماضي، عيّن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، النرويجي غير بيدرسن مبعوثا خاصا له إلى شأن التسوية السورية خلفا للدبلوماسي السويدي ستيفان دي ميستورا الذي شغل هذا المنصب خلال أكثر من أربع سنوات.

المصدر: تاس

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