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لافروف: "المنطقة الآمنة" على أجندة قمة بوتين-أردوغان وأولويتنا الحفاظ على وحدة سوريا

أخبار العالم العربي

لافروف:
Sputnik Ramil Sitdikov
فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان
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ذكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو ستقيّم المبادرة التركية بشأن إنشاء منطقة آمنة شمال سوريا على ضوء تطورات الوضع في سوريا عموما.

وأشار لافروف اليوم الأربعاء، أثناء مؤتمره الصحفي السنوي حول حصاد الدبلوماسية الروسية لعام 2018، ردا على سؤال من وكالة "الأناضول"، أشار إلى أن مسألة المنطقة الآمنة ستطرح على أجندة لقاء القمة المتوقع بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان في وقت لاحق من يناير الجاري.

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وقال عميد الدبلوماسية الروسية إن الأولوية في المسار السوري تكمن في الحفاظ على وحدة واستقلال وسيادة سوريا، مشيرا إلى أن تركيا والولايات المتحدة وغيرهما من أعضاء الأمم المتحدة وافقتوا على هذا الهدف.

وتابع: "بطبيعة الحال، ستكون المصالح الأمنية لدول المنطقة بما فيها تركيا جزءا من الاتفاقات التي سنسعى إليها".

وجاء هذا التصريح بعد يوم من إعلان أردوغان عن توصله إلى تفاهم مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إقامة منطقة آمنة في الشمال السوري من قبل تركيا بعد انسحاب القوات الأمريكية من سوريا.

المصدر: RT

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