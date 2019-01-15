إصابة 40 شخصا أغلبهم من النساء والأطفال بحريق في مخيم الركبان للاجئين السوريين

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء الحريق الذي اندلع في "مخيم الركبان" للاجئين السوريين قرب الحدود مع الأردن، داعية لإيجاد حل دائم يكون طوعيا وآمنا للاجئين في هذا المخيم.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن المتحدثة باسم الأمم المتحدة في دمشق، فدوى عبد ربه بارود، أن " الأمم المتحدة تعرب عن بالغ قلقها بشأن التقارير، التي تفيد باندلاع حريق في مخيم الركبان، مما تسبب في إصابة 40 شخصا في المخيم، أغلبهم من النساء والأطفال، الذين يعيشون منذ أكثر من سنتين في ظروف مرعبة وبكمية مساعدات إنسانية محدودة".

وأكدت المتحدثة أن الأمم المتحدة تدعو جميع الأطراف إلى ضمان دخول قافلة جديدة من المساعدات الإنسانية إلى المخيم.

وكانت آخر قافلة مساعدات إنسانية وصلت إلى المخيم في شهر نوفمبر الماضي.

وتم إنشاء مخيم الركبان الذي يضم، وفقا للأمم المتحدة، أكثر من 50 ألف لاجئ، عام 2014، في المنطقة الحدودية على طول 7 كيلومترات، بين سوريا والأردن.

المصدر: وكالات