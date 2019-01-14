إعلامي مصري يكشف تفاصيل جديدة عن حوار السيسي مع أمير قطر داخل أروقة الأمم المتحدة

ذكر الإعلامي المصري محمد الباز، لأول مرة كواليس الحوار الذي دار بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر تميم بن حمد، عندما التقيا داخل أروقة الأمم المتحدة.

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وقال الباز المقرب من الحكومة المصرية، في برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، إن وسائل الإعلام القطرية نشرت جزء ما دار بين الرئيس المصري وأمير قطر، حيث أبلغ السيسي أمير قطر اعتذاره عن إساءة الإعلام المصري في حق والدته الشيخة موزة.

وتابع الباز: "أما ما لم تتطرق إليه وسائل الإعلام هو أن الرئيس قال لتميم، بلغ اعتذاري للشيخة موزة عن إساءة الإعلام في حقها، وحق مصر اللي عندك لن أتركه".

المصدر: "المحور"