 
مباشر

إعلامي مصري يكشف تفاصيل جديدة عن حوار السيسي مع أمير قطر داخل أروقة الأمم المتحدة

أخبار العالم العربي

إعلامي مصري يكشف تفاصيل جديدة عن حوار السيسي مع أمير قطر داخل أروقة الأمم المتحدة
Reuters
الشيخة موزة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lbh2

ذكر الإعلامي المصري محمد الباز، لأول مرة كواليس الحوار الذي دار بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر تميم بن حمد، عندما التقيا داخل أروقة الأمم المتحدة.

إقرأ المزيد
تميم يعزي السيسي

وقال الباز المقرب من الحكومة المصرية، في برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، إن وسائل الإعلام القطرية نشرت جزء ما دار بين الرئيس المصري وأمير قطر، حيث أبلغ السيسي أمير قطر اعتذاره عن إساءة الإعلام المصري في حق والدته الشيخة موزة.

وتابع الباز: "أما ما لم تتطرق إليه وسائل الإعلام هو أن الرئيس قال لتميم، بلغ اعتذاري للشيخة موزة عن إساءة الإعلام في حقها، وحق مصر اللي عندك لن أتركه".

المصدر: "المحور"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تقاعد ثم كشف المستور.. واقع الجيش الإسرائيلي بلسان مسؤول سابق فيه