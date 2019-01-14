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مصر تطلق "النهر الأخضر" المحاكي لنهر النيل (صور)

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مصر تطلق
gate.ahram
النهر الأخضر
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شهد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بدء العمل في منطقة النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

gate.ahram
النهر الأخضر
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النهر الأخضر
"نهر أخضر" سيظهر في مصر يحاكي النيل (صور)

وقال مدبولي، إن النهر الأخضر أحد المحاور الترفيهية في العاصمة الإدارية الجديدة، موضحا، أنه أكبر حديقة مركزية في العالم بطول 10 كيلومترات.

ويبلغ طول النهر الأخضر 35 كيلو مترا، وهو يحاكي "نهر النيل" المتواجد داخل مصر، وتتكون المرحلة الأولى من 10 كيلومترات باستثمارات تقدر بنحو 9 مليارات جنيه، على أن يبدأ من الطريق الدائري الأوسطي حتى الدائري الإقليمي، وتتولى وزارة الإسكان تنفيذ المشروع، بالتعاون مع مكتب دار الهندسة كاستشاري للمشروع.

gate.ahram

ويعد "النهر الأخضر" مشروعا يحاكي نهر النيل، ولكن لا مياه جارية في حوضه، وهو عبارة عن حديقة خضراء بطول 35 كيلومترا.

ويعد "النهر الأخضر" أحد أهم المعالم البارزة في العاصمة المصرية الإدارية الجديدة التي يجري إنشاؤها في مصر، وهو يربط جميع الأحياء ببعضها كما يفعل نهر النيل.

المصدر: وكالات

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