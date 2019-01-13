وزير خارجية العراق: ناقشنا مع ظريف دعم جهودنا لإعادة سوريا للجامعة العربية

أعلن وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، أنه ناقش مع نظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، سبل دعم جهود العراق لعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.

وقال الحكيم، في مؤتمر صحفي مشترك مع ظريف عقد بعد محادثاتهما في بغداد، اليوم الأحد: "ناقشنا مع وزير الخارجية الإيراني الحلول المطروحة للقضاء على الإرهاب في سوريا ودعم الحكومة السورية ووحدة أراضيها وسيادتها على جميع الأراضي السورية".

وتابع الحكيم: "كما ناقشنا دعم جهود العراق في عودة سوريا إلى الجامعة العربية".

ووصل ظريف إلى بغداد بعد ظهر اليوم الأحد على رأس وفد سياسي اقتصادي يضم نحو 30 مسؤولا في زيارة تستغرق أسبوعا من المقرر أن يلتقي في إطارها غدا رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، ورئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، ورئيس الجمهورية، برهم صالح.

ووفقا لما أعلنته السفارة الإيرانية في بغداد، سيلتقي ظريف الثلاثاء في أربيل مسؤولين في إقليم كردستان العراق.

وجرى لقاء اليوم بين ظريف والحكيم بعد اتخاذ بعض الدول العربية خطوات لتطبيع العلاقات مع السلطات السورية بقيادة الرئيس، بشار الأسد، تزامنا مع تعالي الأصوات الداعية لإعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية، المنظمة التي تم حرمان الحكومة السورية من العضوية فيها عام 2011 بعد نشوب الأزمة العسكرية السياسية التي لا تزال مستمرة حتى الآن.

المصدر: سبوتنيك + وكالات