الجيش الإسرائيلي يعلن انتهاء عملية "درع الشمال" على الحدود مع لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، نهاية عملية "درع الشمال" على الحدود مع لبنان وذلك بالتزامن مع إعلانه العثور على نفق خامس سيتم تدميره في الأيام المقبلة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي فى صفحته على موقع فيسبيوك إنه "مع اكتشاف النفق الإرهابي (الخامس) تم استكمال كشف جميع المسارات، التي جرى حفرها من قبل حزب الله وخرقت الحدود إلى داخل إسرائيل".

مع استكمال مرحلة الكشف والاحباط سيواصل #جيش_الدفاع المهمة الدفاعية الواسعة على الحدود اللبنانية مع ربط وسائل وتكنولوجيات متنوعة ومواصلة بناء #العائق_الأمني. كما ستواصل قوات جيش الدفاع و #المختبر_التكنولوجي العمل لكشف الأنفاق بشكل دائم على الحدود مع #لبنان. #درع_الشمالpic.twitter.com/b2QVSm7K3x — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) 13 января 2019 г.

وأضاف أنه بناء على ذلك فإن تصل عملية "درع الشمال" لكشف وإحباط الأنفاق الهجومية الخارقة للحدود تصل إلى نهايتها.

كما أوضح أن "تدمير الأنفاق شكل ضربة لقدرات حزب الله وقدرته على تطبيق خطته في المسار تحت الأرضي، بالإضافة إلى تحسين الواقع الأمني في الجبهة الشمالية".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في 4 ديسمبر 2018 البدء في عملية عسكرية أطلق عليها اسم "درع الشمال"، وقال إن هدف العملية هو العثور على أنفاق "حزب الله" التي تصل إلى داخل إسرائيل، وتدميرها.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه تم استخدام قدرات تكنولوجية وعملياتية واستخبارية متقدمة ومتنوعة لكشف الأنفاق.

وأضاف أنه مع استكمال مرحلة الكشف والإحباط سيواصل الجيش المهمة الدفاعية الواسعة على الحدود اللبنانية مع ربط وسائل وتكنولوجيات متنوعة ومواصلة بناء العائق (الجدار) الأمني، كما سيستمر العمل على كشف الأنفاق بشكل دائم على الحدود مع لبنان.

وحمل الجيش الإسرائيلي الحكومة اللبنانية المسؤولية عن كل ما يحدث داخل الأراضي اللبنانية.

المصدر: RT