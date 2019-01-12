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بنكيران: نزع الحجاب مسألة شخصية

أخبار العالم العربي

بنكيران: نزع الحجاب مسألة شخصية
Gettyimages.ru Anadolu Agency / Contributor
عبد الإله بنكيران (صورة أرشيفية)
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قال أمين حزب العدالة والتنمية السابق رئيس الحكومة المغربية السابق عبد الإله بنكيران إن موقفه من الحجاب لم يتغير يوما، "من تضعه على رأسها فهي محتاطة ومن اختارت غير ذلك فذاك حقها".

وأشار بنكيران في معرض تعليقه على الانتقادات التي تتعرض لها النائبة البرلمانية آمنة ماء العينين، إلى أن "نزعها للحجاب أمر شخصي، ويهم بالدرجة الأولى علاقتها بالله"، مضيفا أن "آمنة منها لله إذا خالفته وإذا لم تخالفه، أما الحزب فلا دخل له في الموضوع".

ونقلت صحيفة هسبريس عن بنكيران، قوله في تصريح خاص، إن "العدالة والتنمية حزب كل المغاربة، ويكفي أن نعرف من هم المترافعون ضد ماء العينين لنعرف أن الأمر كيد سياسي".

وتساءل: "هل ماء العينين خالفت قانونا مغربيا أو حزبيا أو تعاليم الدين الإسلامي؟"، مشددا على أن "إخوانها في الحزب آخذوها على عدم وضوحها".

وأضاف بنكيران: "المغربيات فيهن المحجبات وغير المحجبات، وفي النهاية حزبنا للمغاربة وليس لطائفة لها لون قميص معين.. ليس من عادة حزب العدالة والتنمية أن يساند أي شخص".

وأكد أن "الحزب ليس خاصا بالمحجبات والمصلين فقط، مرحبا بغيرهم"، ملقيا باللائمة على "من رفضه الشعب ونال كل الدعم السياسي والمالي، وتحالف مع الفساد ليضرب عدوه السياسي".

المصدر: هسبريس

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