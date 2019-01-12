رئيس وزراء قطر السابق: قناة RT ذات مصداقية

قال رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري السابق، حمد بن جاسم آل ثاني، إن قناة "RT" ذات مصداقية في قضايا المنطقة، وتتميز برقي برامجها.

كما تطرق آل ثاني في مقابلة مع قناة "RT" إلى جملة من المواضيع والقضايا، منها الأزمة السورية والأزمة بين قطر ودول الخليج ومصر واتهام قطر بإيواء وتمويل جماعات إرهابية والعلاقة القطرية مع إيران والعلاقات العربية الروسية بالإضافة الى التطبيع مع إسرائيل.

ندعوكم لمتابعة المقابلة كاملة في تمام الساعة 20:00 مساء اليوم بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

المصدر: RT