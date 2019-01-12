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وزير الدفاع التركي: نبذل كل الجهود من أجل استمرار وقف إطلاق النار بإدلب في إطار تفاهم سوتشي

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وزير الدفاع التركي: نبذل كل الجهود من أجل استمرار وقف إطلاق النار بإدلب في إطار تفاهم سوتشي
AFP
أرشيف
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عقد وزير الدفاع التركي، أكار خلوصي، اجتماعا مع رئيس المخابرات ورئيس الأركان وقائد القوات البرية، على الحدود التركية السورية، لبحث تطورات الوضع في إدلب.

وقال وزير الدفاع في بيان اليوم السبت: "نبذل كل ما بوسعنا من أجل استمرار وقف إطلاق النار في إدلب والاستقرار في المنطقة وفي هذا الإطار نواصل تعاوننا الوثيق مع روسيا".

وبحث الاجتماع بحسب البيان الوضع في إدلب في ضوء تفاهم سوتشي، وجهود استمرار وقف إطلاق النار وما ينبغي القيام به من أجل الاستقرار في المنطقة.

المصدر: وكالات

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