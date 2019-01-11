الجيش السوري يشن ضربات جديدة على المسلحين بريفي إدلب وحماة

ذكرت وكالة "سانا" أن الجيش السوري وجه اليوم الجمعة ضربات جديدة إلى المسلحين في ريفي إدلب وحماة أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بينهم ردا على هجومهم على نقاط عسكرية للقوات الحكومية.

وقالت "سانا" إن مجموعات المسلحين التي وصفتها بالإرهابية "جددت خرقها لاتفاق المنطقة منزوعة السلاح" واعتدت "على نقاط عسكرية متمركزة لحماية البلدات الآمنة في ريفي حماة وإدلب".

وأفادت "سانا" بأن وحدات الجيش المرابطة في ريف إدلب "ردت بالأسلحة المناسبة على خروقات الإرهابيين لاتفاق المنطقة منزوعة السلاح في أطراف بلدات جرجناز والخوين والغدقة" بريف المحافظة الجنوبي "موقعة في صفوفهم قتلى ومصابين ومدمرة أوكارا وعتادا لهم".

وفي ريف حماة الشمالي نفذ الجيش، حسب الوكالة، "صليات صاروخية على أوكار ومحاور تحرك" مسلحي ما يسمى "كتائب العزة" على أطراف بلدة اللطامنة وأفشل محاولتهم في التسلل باتجاه القرى الآمنة والنقاط العسكرية وكبدهم خسائر بالأفراد والعتاد.

المصدر: سانا