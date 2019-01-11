بالفيديو.. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في دمشق وتسقط عدد منها

ذكرت وسائل الإعلام السورية الرسمية أن قوات الدفاع الجوية للبلاد تتصدى، ليلة الجمعة إلى السبت، لأهداف معادية فوق منطقة دمشق وتمكنت من إسقاط عدد منها.

وأفادت وكالة "سانا" بسماع دوي انفجارات قرب العاصمة السورية، فيما نشرت قناة "الإخبارية" أشرطة فيديو قالت إنه يظهر عملية صد قوات الدفاع الجوي "لعدوان" على محيط المدينة.

من جانبهم، قال ناشطون سوريون إن الانفجارات طالت محيط منطقة الكسوة بالتزامن مع سماع دوي انفجارين آخرين في سماء اللاذقية.

وأشار الناشطون إلى أن هذا الاعتداء على الأراضي السورية يأتي بالتزامن مع رصد تحليق الطيران الإسرائيلي فوق الجنوب اللبناني.

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الدفاعات الجوية السورية تصد عدواناً على محيط دمشق وسماع إنفجارات في محيط منطقة الكسوة بالتزامن مع سماع دوي انفجارين في سماء اللاذقية. — أخبار سوريا الوطن Syria (@SyriawatanNews) 11 января 2019 г.

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من تصدي دفاعاتنا الجوية تتصدى لأهداف معادية pic.twitter.com/PlA2nDkg8m — أخبار سوريا الوطن Syria (@SyriawatanNews) 11 января 2019 г.

يتبع...