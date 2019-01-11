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تشقق زجاج قمرة قيادة طائرة ركاب عمانية أثناء تحليقها

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تشقق زجاج قمرة قيادة طائرة ركاب عمانية أثناء تحليقها
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تشقق زجاج قمرة القيادة
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هبطت طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية العمانية اضطراريا في مطار أتاتورك الدولي في اسطنبول، إثر تشقق زجاج قمرة القيادة.

وقال مسؤولون في المطار إن قائد الطائرة العمانية وجه نداء طلب فيه الهبوط الاضطراري مساء أمس الخميس عقب دخول المجال الجوي التركي.

وأوضحوا أن الطائرة كانت في رحلة من مسقط إلى مدينة مانشستر البريطانية، وعلى متنها 124 راكبا.

وصباح اليوم الجمعة، غادر 70 راكبا منهم بطائرة شركة أخرى إلى بريطانيا، فيما بقي الآخرون في قاعة الانتظار.

المصدر: الأناضول

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