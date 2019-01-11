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خبير طيران: طيران الاتحاد الإماراتي يزيل قطر وإيران من خرائطه

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خبير طيران: طيران الاتحاد الإماراتي يزيل قطر وإيران من خرائطه
طيران الاتحاد الإماراتي يزيل قطر وإيران من خرائطه
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أزالت شركة طيران الاتحاد الإماراتية اسمي قطر وإيران من خرائط شاشات العرض داخل طائراتها.

وقال خبير الطيران أليكس ماكراس أمس الخميس في تدوينة له عبر حسابه في موقع "تويتر" إن الشركة التابعة لحكومة أبو ظبي قامت بإزالة اسم قطر.

وأكد في تدوينة سابقة على أن هذا الإجراء شمل أيضا إيران، مشيرا إلى أن باقي الخطوط الجوية الإماراتية والقطرية لم تجر أي تحديث على خرائطها داخل الطائرات.

المصدر: وكالات

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