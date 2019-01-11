خبير طيران: طيران الاتحاد الإماراتي يزيل قطر وإيران من خرائطه

أزالت شركة طيران الاتحاد الإماراتية اسمي قطر وإيران من خرائط شاشات العرض داخل طائراتها.

وقال خبير الطيران أليكس ماكراس أمس الخميس في تدوينة له عبر حسابه في موقع "تويتر" إن الشركة التابعة لحكومة أبو ظبي قامت بإزالة اسم قطر.

وأكد في تدوينة سابقة على أن هذا الإجراء شمل أيضا إيران، مشيرا إلى أن باقي الخطوط الجوية الإماراتية والقطرية لم تجر أي تحديث على خرائطها داخل الطائرات.

قام طيران الاتحاد الإماراتي بإزالة اسم "قطر" من خرائط شاشات العرض بطائراتها. https://t.co/rz0PIwYFOH — Alex Macheras (@AlexInAir) 10 janvier 2019

Latest: Abu Dhabi’s @EtihadAirways has now removed the country and city names of Qatar and Iran on its inflight maps (on newer aircraft).



Other Gulf airlines, including Emirates & Qatar Airways, have not edited their onboard maps #aviationpic.twitter.com/LW8DxzoXKl — Alex Macheras (@AlexInAir) 10 janvier 2019

المصدر: وكالات