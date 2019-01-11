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العراق.. مقتل وإصابة 26 مدنيا بتفجير مفخخة في الأنبار

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العراق.. مقتل وإصابة 26 مدنيا بتفجير مفخخة في الأنبار
Reuters
دبابات تابعة للجيش العراقي - أرشيف
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قتل 3 أشخاص وأصيب 23 آخرون، اليوم الجمعة، بتفجير سيارة مفخخة في محافظة الأنبار غربي العراق.

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وقال مصدر أمني لـRT إن 3 مدنيين قتلوا وجرح 23 آخرون بتفجير سيارة مفخخة في قضاء القائم القريب جدا من الحدود مع سوريا، والتابع لمحافظة الأنبار العراقية.

وأضاف: "من المتوقع أن يرتفع عدد القتلى بسبب الإصابات الخطيرة".

ووقع الانفجار وسط سوق المدينة المزدحم صباح اليوم الجمعة.

وتمت استعادة قضاء القائم من "داعش" في نوفمبر 2017، ليكون آخر معقل للتنظيم الإرهابي يجري تحريره في العراق.

المصدر: RT

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