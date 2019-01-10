العثور على جثة مصور صحفي يعمل في قناة أمريكية ببغداد

عثرت القوات العراقية اليوم الخميس على جثة المصور الصحفي العراقي، سامر علي شكارة، الذي يعمل في قناة فضائية أمريكية بالعاصمة بغداد.

وقال مصدر أمني إن: "قوة أمنية عثرت اليوم على جثة مساعد مصور يعمل في قناة فضائية، ملقاة على طريق القناة شرقي بغداد"، مبينا أن: "الجثة بدت عليها أثار طلقات نارية في منطقة الرأس".

وأضاف المصدر أنه: "تم تسليم الجثة إلى أحد مراكز الشرطة، وفتح تحقيق في ملابسات الحادث".

المصدر : السومرية نيوز