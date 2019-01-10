العثور على جثة مصور صحفي يعمل في قناة أمريكية ببغداد
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عثرت القوات العراقية اليوم الخميس على جثة المصور الصحفي العراقي، سامر علي شكارة، الذي يعمل في قناة فضائية أمريكية بالعاصمة بغداد.
وقال مصدر أمني إن: "قوة أمنية عثرت اليوم على جثة مساعد مصور يعمل في قناة فضائية، ملقاة على طريق القناة شرقي بغداد"، مبينا أن: "الجثة بدت عليها أثار طلقات نارية في منطقة الرأس".
وأضاف المصدر أنه: "تم تسليم الجثة إلى أحد مراكز الشرطة، وفتح تحقيق في ملابسات الحادث".
المصدر : السومرية نيوز
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