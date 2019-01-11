 
مباشر

نواب أمريكيون: الروابط التجارية مع السعودية يجب ألا تنتصر على "قيمنا الديمقراطية"

أخبار العالم العربي

نواب أمريكيون: الروابط التجارية مع السعودية يجب ألا تنتصر على
Reuters Murad Sezer
القنصلية السعودية في اسطنبول
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lb0d

طالب مشرعون أمريكيون واشنطن بتحميل السعودية المسؤولية عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده، متعهدين بأن يتحرك الكونغرس إذا لم تتخذ إدارة الرئيس دونالد ترامب الخطوات اللازمة.

وقالت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، أمس الخميس: "إذا قررنا أن المصالح التجارية تتخطى البيانات التي نصدرها والأفعال التي نقوم بها، فيتعين علينا حينئذ الاعتراف بأننا فقدنا كل ما لدينا من سلطة أخلاقية".

وعبر النواب الديمقراطيون في فعالية نظمت أمس الخميس بمجمع الكونغرس للاحتفاء بحرية الصحافة وتأبين خاشقجي وأكثر من 50 صحفيا آخر قتلوا حول العالم في العام الماضي، عبروا عن أسفهم لعدم صدور رد قوي من إدارة ترامب على مقتل خاشقجي، قائلين إن الروابط الاستراتيجية أو التجارية مع السعودية يجب ألا تنتصر على القيم الديمقراطية، مثل حرية التعبير.

هذا وكان مجلس الشيوخ الأمريكي، قد تبنى بالإجماع، في ديسمبر الماضي، مشروع قرار يحمل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، شخصيا، المسؤولية عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

قصة جاسوس إسرائيلي بدرجة وزير جندته إيران عبر نيجيريا