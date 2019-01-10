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لحظات مؤثرة.. سوري يلتقي عائلته بعد 7 سنوات من الفراق (فيديو)

أخبار العالم العربي

لحظات مؤثرة.. سوري يلتقي عائلته بعد 7 سنوات من الفراق (فيديو)
www.abc.net
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آخر مرة شاهد فيها اللاجئ السوري عبد الله زلغانة ابنه الأصغر، الذي بلغ من العمر 11 عاما في وقت سابق من الشهر الجاري، عندما كان عمره 4 سنوات فقط!

فبعد مضي قرابة 7 سنوات، أخيرا تم لم شمل السوري زلغانة مع عائلته في كمبوديا بعد اختيار الانتقال من ناورو عام 2016 في إطار صفقة الحكومة الأسترالية بقيمة 55 مليون دولار لإعادة توطين اللاجئين.

ووصلت زوجته وأطفاله الأربعة إلى كمبوديا أواخر الشهر الماضي.

وهربت الأسرة الشابة من سوريا إلى لبنان مع اندلاع الأزمة في سوريا، إلى جانب ما يقرب من مليون لاجئ سوري.

المصدر: abc

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